RAMAZAN İMSAKİYE
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AFAD'dan asrın çifte felaketi sonrası 6 ille ilgili flaş karar!

AFAD'dan asrın çifte felaketi sonrası 6 ille ilgili flaş karar!
03.04.2023 16:11

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Son dakika haberi! AFAD, "6 Şubat'taki depremlerde Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde, Batman'da hasar gören binaların bulunduğu yerleşim yerleri Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi kabul edildi." açıklamasında bulundu.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman'da hasar gören binaların bulunduğu yerleşim yerlerinin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" kabul edildiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle yaşanan yıkım ve can kayıpları nedeniyle 11 ilin ve Sivas'ın Gürün ilçesinin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" olarak kabul edildiği hatırlatıldı.

Depremlerin 11 il dışındaki bazı illeri de etkilediğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hasar tespit çalışmaları neticesinde Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman'da yer alan bazı yerleşim birimlerinde az, orta veya ağır derecede hasar gören binalar olduğu tespit edildi."

"Bu nedenle, bahsi geçen illerimizde hasar meydana gelen binaların bulunduğu yerleşim yerleri de Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi kabul edildi."

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