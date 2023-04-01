Adıyaman'daki İsias Otel hakkında yeni tutuklama | VİDEO

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen öğrenciler, aileleri ve öğretmenlerden oluşan 35 kişi ile 30 tur rehberinin hayatını kaybettiği otel ile ilgili Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

65 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan İsias Otel ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında güvenlik güçleri, otelin statik proje müellifi ve fenni mesulü olan Erdem Yıldız'ı İzmir'de gözaltına aldı. Gözaltına alınan Yıldız emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

4 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Toplam 65 kişinin yaşamını yitirdiği olayla ilgili gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen otel sorumluları Efe Bozkurt, Ahmet Bozkurt ve Mehmet Fatih Bozkurt tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Apartmandan otele çevrilen binanın yönetmeliğe uygun inşa edilmediği, demir kalınlığının olması gerekenden daha ince olduğu belirlenmişti.

Adıyaman Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Bahsi geçen otel sorumluları ile ilgili derhal soruşturma başlatılmış olup gerekli tüm inceleme ve araştırmalar titizlikle yapılmaktadır. Soruşturma kapsamında şu aşamada otel sorumluları olan Ahmet Bozkurt, Efe Bozkurt, Amine Bozkurt ve Şule Özbek yakalanmış olup, gerekli işlemleri için Adıyaman ilimize intikalleri sağlanmaktadır. Sorumlulukları bulunan olası diğer şüpheli/şüpheliler için çalışmalarımız titizlikle devam etmekte ve tüm tedbirler alınmaktadır" denilmişti.

YARALI OLARAK KURTULAN REHBERDEN 49 GÜN SONRA ACI HABER

Adıyaman'daki Isias Otel enkazındaki 43 kişilik rehber ekibinden yaralı kurtarılan ve Ankara GATA'da tedavi altındaki Ömer Faruk Alioğlu, 49 günlük yaşam savaşını kaybetti. 43 kişilik ekipten 1'i şoför, 31'i rehber toplam vefat eden sayısı 32'ye yükseldi.