Adıyaman’da trafo yangını paniğe neden oldu

TRAFO PATLADI, ALEVLER YÜKSELDİ

Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi Millet Bahçesi'nde bulunan elektrik trafosunda henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından trafo kısa sürede alev aldı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevrede paniğe neden olan patlamanın ardından bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

HASAR OLUŞTU, İNCELEME BAŞLATILDI

Yangın nedeniyle trafoda hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.