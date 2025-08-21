PODCAST CANLI YAYIN

Adıyaman’da trafo yangını paniğe neden oldu

Adıyaman’da şehir merkezindeki Millet Bahçesi’nde bulunan bir elektrik trafosu patlayarak alev aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

TRAFO PATLADI, ALEVLER YÜKSELDİ
Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi Millet Bahçesi'nde bulunan elektrik trafosunda henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından trafo kısa sürede alev aldı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Çevrede paniğe neden olan patlamanın ardından bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

HASAR OLUŞTU, İNCELEME BAŞLATILDI
Yangın nedeniyle trafoda hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

