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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2023, 14:53 Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2023, 15:00

Adıyaman'da orman yangını! Ekipler seferber oldu: 1 hektarlık alan zarar gördü

Adıyaman'ın Karadağ kırsalında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler yangını kontrol altına aldı. Adıyaman Valisi Osman Varol, yangında 1 hektarlık alanın zarar gördüğünü duyurdu. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

Adıyaman'da Karadağ mevkiinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Karadağ kırsalında orman yangınını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.



EKİPLER SEFERBER OLDU
İhbar üzerine bölgeye, Adıyaman Orman Bölge Müdürlüğü ile Adıyaman Belediyesine bağlı arazöz, itfaiye aracı ve su tankı sevk edildi.

Güvenlik güçleri ve özel sektörde çalışan ekiplerin de desteğiyle yangın kontrol altına alındı.

1 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ
Adıyaman Valisi Osman Varol, yangına tüm birimlerin ortak hareketle müdahale ettiğini belirterek, şunları anlattı:

"Yangına Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, AFAD, güvenlik güçleri ve özel sektörden tüm ekiplerimizle müdahale edildi. Yangın şu an için kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları yapılıyor.



Bölgede kayalık bir alanda soğutma çalışmasına destek vermesi için bir helikopter istedik. Yangında 1 hektarlık alan zarar gördü."

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