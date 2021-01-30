Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bir çok araç Adıyaman-Çelikhan Karayolunda mahsur kaldı. Yolda kalan araçların sürücü ve yolcularının yardımına kurtarma ekipleri yetişti. Öte yandan Adıyaman- Çelikhan Karayolunun 10. Kilometresinde bir minibüs ise kontrolden çıkarak bariyerlerin üzerine çıkarak durdu. Ölen yada yaralananın olmadığı kazada araçta maddi hasar meydana geldi.