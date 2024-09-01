Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 3 çocuk babası Ekrem D., eşi Merve D.'yi tabancayla vurarak öldürdü. Olay, Karamanlar Caddesi üzerindeki evlerinde yaşandı.
Çocuklarının Gözleri Önünde İntihar
Eşini öldürdükten sonra Ekrem D., iddialara göre çocuklarının gözleri önünde aynı silahla intihar etti. Çocuklar, dehşet verici olayın tanıkları oldu.
Polis ve Sağlık Ekipleri Olay Yerinde
Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede, polis incelemelerini sürdürüyor.