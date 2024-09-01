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Adıyaman’da Kan Donduran Cinayet: Eşini Vurup 3 Çocuğunun Önünde İntihar Etti, 2 Ölü!
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Adıyaman’da Kan Donduran Cinayet: Eşini Vurup 3 Çocuğunun Önünde İntihar Etti, 2 Ölü!

Giriş Tarihi: 01 Eylül 2024, 01:26 Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2024, 01:54

Adıyaman’da yaşanan dehşet verici olayda, 3 çocuk annesi Merve D., eşi Ekrem D. tarafından silahla vurularak öldürüldü. Katil eş, çocuklarının gözleri önünde intihar etti. | Kadın cinayeti haberleri...

Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 3 çocuk babası Ekrem D., eşi Merve D.'yi tabancayla vurarak öldürdü. Olay, Karamanlar Caddesi üzerindeki evlerinde yaşandı.

Çocuklarının Gözleri Önünde İntihar

Eşini öldürdükten sonra Ekrem D., iddialara göre çocuklarının gözleri önünde aynı silahla intihar etti. Çocuklar, dehşet verici olayın tanıkları oldu.

Polis ve Sağlık Ekipleri Olay Yerinde

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede, polis incelemelerini sürdürüyor.

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