Adıyaman'da İntihar ettiği iddia edilen şahsın cebinden çıkan not ortalığı karıştırdı: Ölümümden pideci Yusuf sorumludur

Adıyaman Besni'de intihar ettiği iddia edilen şahsın cebinden çıkan not ekipleri harekete geçirdi. İple tavana asılı halde bulunan şahsın cebinden 'Ölümümden pide fırınında çalışan Yusuf isimli kişi sorumludur' yazılı not bulundu. Polis, bunun üzerine Yusuf isimli kişiyi gözaltına aldı.
Adıyaman Besni'de intihar ettiği iddia edilen şahsın cebinden çıkan not ekipleri harekete geçirdi. İple tavana asılı halde bulunan şahsın cebinden 'Ölümümden pide fırınında çalışan Yusuf isimli kişi sorumludur' yazılı not bulundu. Polis, bunun üzerine Yusuf isimli kişiyi gözaltına aldı.