Adıyaman'da 6.8'lik depreme kahvehanede yakalandılar! İşte deprem anı panik ve kaçış anları |Video

Elazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki deprem Adıyaman’da da hissedildi. Vatandaşları sokağa döken deprem anı kameralara yansıdı. Kahvehanede bulunan vatandaşların deprem ile birlikte yaşadıkları panik ve korku kameralar tarafından kaydedildi. Vatandaşların saniyeler içerisinde kahvehaneyi boşalttı.
Adıyaman'da 6.8'lik depreme kahvehanede yakalandılar! İşte deprem anı panik ve kaçış anları |Video25.01.2020 10:44
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