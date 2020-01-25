Haberler Video Adıyaman'da 6.8'lik depreme kahvehanede yakalandılar! İşte deprem anı panik ve kaçış anları |Video
Adıyaman'da 6.8'lik depreme kahvehanede yakalandılar! İşte deprem anı panik ve kaçış anları |Video

Adıyaman'da 6.8'lik depreme kahvehanede yakalandılar! İşte deprem anı panik ve kaçış anları |Video

25.01.2020 10:44

Elazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki deprem Adıyaman’da da hissedildi. Vatandaşları sokağa döken deprem anı kameralara yansıdı. Kahvehanede bulunan vatandaşların deprem ile birlikte yaşadıkları panik ve korku kameralar tarafından kaydedildi. Vatandaşların saniyeler içerisinde kahvehaneyi boşalttı.


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