Adaylığa soyunan Kemal Kılıçdaroğlu'nu bekleyen sürpriz: İmamoğlu HDP'nin de desteğiyle kozlarını oynayacak

Millet İttifakı cephesinde 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için birçok aday adayı olsa da henüz net bir aday çıkmadı, kolay kolay da çıkacak gibi görünmüyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin önde gelen isimleri tarafından aday ilan edilse de İstanbul seçimlerini kazanan İmamoğlu’nun Kılıçdaroğlu karşısında elinde önemli kozları olduğu konuşuluyor. Batı ülkeleri kartını HDP'nin desteğini de alabilecek olan İmamoğlu’ndan yana oynarken, Kılıçdaroğlu pek pes edecek gibi görünmüyor. Öte yandan İYİ Parti cephesinde Millet ittifakı olarak ortak karar almadan Kılıçdaroğlu’nun adaylığının ön plana çıkarılması bir “dayatma” olarak değerlendiriliyor ve partililer Akşener’in ortak adaylığını savunuyor. İşte Millet İttifakı'nın temeline dinamit koyacak adaylık krizi ve kulislerde son konuşulanlar.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Ankara'da "Sayın genel başkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun sevgi ve saygılarını iletiyorum" diyerek partilerinin Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu duyurmuştu.



"HER CHP'Lİ CUMHURBAŞKANI OLARAK GÖRMEK İSTER"

Basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay'a, Kuşoğlu'nun bu sözleri sorulmuş, her CHP'lin genel başkanını Cumhurbaşkanı olarak görmek isteyeceğini, Kuşoğlu'nun açıklamasının da bundan ibaret olduğunu ifade eden Altay, "Genel başkanımızın söylediği gibi bu konuya Millet İttifakı karar verecektir. Millet ittifakı birlikte ortak olarak karar verecektir. Sayın Kuşoğlu'nun parti yöneticisi sıfatıyla genel başkanımızı Cumhurbaşkanı olarak görmesi ve ilan etmesi gayet doğaldır." cevabını vermişti.







CHP - İYİ Parti ve dışarıdan HDP'nin dahil olduğu Millet İttifakı'nda Cumhurbaşkanlığı adaylığı için yarış kızıştı. Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş adaylık için nabız yoklarken Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener de birbiri ardına adaylık hamleleri yapıyor. İttifakta aday adayı çokken, net bir aday yok!









İMAMOĞLU VE KILIÇDAROĞLU ARASINDA GERİLİM TIRMANACAK!

Konuyu bugünkü köşesine taşıyan gazeteci Abdulkadir Selvi, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasında yaşanması beklenen krize değinerek "CHP Genel Merkezi'nin, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını baskın hale getirme çabası Ekrem İmamoğlu cephesinde rahatsızlığa neden oluyor. İmamoğlu, şimdilik sessiz kalıyor ama buna bakarak kimse cumhurbaşkanlığı adaylığından vazgeçtiği hesabını yapmasın. Çünkü bu hesap, yanlış hesap olur. İmamoğlu, cumhurbaşkanı adayının belirlenme sürecinde harekete geçecek. İstanbul seçimlerini kazanan İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu karşısında elinde önemli kozları var." ifadelerini kullandı.



Öte yandan Abdülkadir Selvi, son günlerde Baykal üzerinden yaptığı çıkışla gündeme gelen Zülfü Livaneli'nin asıl hedefinde cumhurbaşkanlığının olup olmadığı sorusunu inceleyip İmamoğlu iddiasını ortaya attı.



Selvi'nin yazısından dikkat çeken detaylar şu şekilde:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti.

Kuşoğlu, CHP Çankaya ilçe binasının açılışında partililere, "Sayın Genel Başkanımız, cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun sevgi ve saygılarını iletiyorum" diye seslendi.

Kılıçdaroğlu daha önce katıldığı bir televizyon programında cumhurbaşkanı adaylığının sinyalini vermiş, "İttifak öyle bir karar verirse ondan kaçamazsınız" demişti.

Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ile Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını ilan etmişlerdi.





KUŞOĞLU-KILIÇDAROĞLU DOSTLUĞU

Bülent Kuşoğlu'nun, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını ilan etmesi önemli bir nokta. Çünkü Bülent Kuşoğlu, bürokrasiden bu yana Kılıçdaroğlu'nun yakın arkadaşı. Çekirdek ekipten. Doğru Yol Partisi'nde de milletvekilliği yapan Kuşoğlu, CHP'de Kılıçdaroğlu tarafından genel başkan yardımcılığına getirildi. Külliye'ye giden CHP'li olayında faturanın Bülent Kuşoğlu'na kesilmeye çalışılmasına rağmen Kılıçdaroğlu hem PM listesine aldı hem yeni dönemde genel başkan yardımcısı yaptı.

Bülent Kuşoğlu konuşuyorsa Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde konuşuyor diye değerlendirmek lazım.

KILIÇDAROĞLU'NUN CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI

Peki Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adaylığını istiyor mu? Yakın çevresinden birisi, "Genel başkan her geçen gün cumhurbaşkanı adaylığını daha çok içselleştirmeye ve kendine ona göre hazırlamaya başladı" dedi.

CHP içinde bir grup Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adaylığına hazırlıyor. Kılıçdaroğlu da zaten bütçe görüşmeleri sırasında laf atan AK Parti milletvekillerine, "Benim aday olup olmayacağımı size kim söyledi?" diyerek cumhurbaşkanlığı adaylığının start'ını vermişti.

O günden itibaren Kılıçdaroğlu'nu öne çıkaran imaj çalışması başladı. Videolar çekildi, Kılıçdaroğlu gençlerin "Demokrat Amca"sı oldu.





İYİ PARTİ'DE KILIÇDAROĞLU RAHATSIZLIĞI

Kılıçdaroğlu'nun adım adım cumhurbaşkanı adaylığına doğru ilerlemesi, millet ittifakı ortağı İYİ Parti tarafından dikkatle izleniyor. Millet ittifakı olarak ortak karar almadan Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ön plana çıkarılması bir "dayatma" olarak değerlendiriliyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu kez ortak aday çıkarılması görüşünde. Akşener, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda üç ayaklı bir konsept ortaya koydu.

1- Ükenin nefes almasına engel olacak bir tutumda bulunmam.

2- Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde millet ittifakı ortak aday çıkarmalıdır.

3- HDP ayrı aday çıkarmalıdır.

İYİ PARTİ AKŞENER'İ İSTİYOR

Akşener'in bu kez cumhurbaşkanı adayı olmayacağı yönündeki mesajlarına rağmen İYİ Parti'de "Meral Akşener ortak aday olsun" eğilimi ağır basıyor. İYİ Parti yönetimi, Akşener'in tek kadın aday olması, milliyetçi ve muhafazakâr kesimden oy alabilmesi ve oylarının artış eğiliminde olması nedeniyle, Akşener'in ortak adaylığını savunuyor.





AKŞENER NE YAPAR?

Meral Akşener'in ise tek başına cumhurbaşkanı adayı olmayacağı netleşti.

1- Akşener, millet ittifakının ortak adayı imkânı doğduğu takdirde bir an bile tereddüt etmez.

2- Akşener aday olamadığı takdirde millet ittifakının cumhurbaşkanı adayını belirleyen lider olmak istiyor.

3- Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylığından ziyade kazanacak bir isimle seçime gidilmesi eğiliminde. Akşener, kendisi olmadığı takdirde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı destekleyebilir.

Altın hisse Akşener'in elinde.

CHP'DE KİMLER İSTİYOR

CHP genel başkan yardımcılarından oluşan çekirdek bir kadro, Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş yerine Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmasını istiyor. Muharrem İnce cumhurbaşkanı seçilemedi ama CHP'nin başına geçmek istedi. İmamoğlu ya da Yavaş, cumhurbaşkanı seçilemedikleri takdirde CHP Genel Başkanlığı'nı isteyeceklerdir diye düşünüyorlar. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile bunun önünü kesmeyi hedefliyorlar...

Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adayı olduğunda seçimi kaybederlerse, belediye başkanlıkları da AK Parti'nin eline geçer diye karşı çıkıyorlar.

Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığına aday olsun. Kazanamadığında CHP genel başkanlığı bize kalır diye düşünenler de var.

ERDOĞAN İSTER Mİ

CHP dışından bir faktör ama bence Kılıçdaroğlu'nun adaylığını en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan ister.

HER PARTİ KENDİ ADAYINI ÇIKARIR

Çok ihtimal vermediğim bir seçenek daha var. Eğer Kılıçdaroğlu-İmamoğlu gerilimi artar, millet ittifakı ortak bir aday üzerinde uzlaşmaya varamazsa, geriye tek seçenek kalıyor. O da her parti kendi adayını çıkaracak.

İMAMOĞLU İLE KILIÇDAROĞLU ARASINDAKİ GERİLİM

CHP Genel Merkezi'nin, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını baskın hale getirme çabası Ekrem İmamoğlu cephesinde rahatsızlığa neden oluyor. İmamoğlu, şimdilik sessiz kalıyor ama buna bakarak kimse cumhurbaşkanlığı adaylığından vazgeçtiği hesabını yapmasın. Çünkü bu hesap, yanlış hesap olur. İmamoğlu, cumhurbaşkanı adayının belirlenme sürecinde harekete geçecek. İstanbul seçimlerini kazanan İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu karşısında elinde önemli kozları var.





ABD VE HDP DESTEĞİ

ABD başta olmak üzere Batı dünyası İmamoğlu'nun seçimi kazanacağına inanıyor. Ayrıca HDP'nin desteği İmamoğlu'nun yanında. Ama Kılıçdaroğlu pek pes edecek gibi görünmüyor. Süreç ilerledikçe Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasındaki gerilim artacak.

LİVANELİ CUMHURBAŞKANI ADAYI MI?

Zülfü Livaneli CNN Türk'te cumhurbaşkanı adayı olmadığını, bir siyasi beklentisini bulunmadığını açıkladı. "Hiçbir siyasi hedefim yok" dedi. Ben de Livaneli'nin kişisel bir beklenti içinde olduğunu zannetmiyorum. Ama Livaneli ve demokrasi projesinde yer alan isimler bir role soyundular. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir inisiyatif üstlenmeye çalışıyorlar. 'Sol'da kurucu akıl gibi hareket ettiklerini görüyorum. Burada yanlış olan bir şey yok. Hedefleri HDP ile CHP'yi aynı havuzda buluşturmak. Livaneli, "CHP ve HDP birleşmesi olmaz. Ama son seçimde İstanbul'da olduğu gibi insanlar özgür iradeleriyle gider oy verirler" dedi.

İMAMOĞLU PROJESİ

Benim ısrarla İstanbul Modeli dediğim model bu.

HDP'nin, TİP'in, CHP'nin oylarının aynı sandıkta buluşturulması projesi bu.

Bunun yanlış bir tarafı yok.

Ama işin bir püf noktası var.

Livaneli ve arkadaşları "Demokrasi Projesi" diyorlar ya, siz onu "Ekrem İmamoğlu Projesi" olarak okuyun.

Bunlar önce cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinde inisiyatif elde etmek istiyorlar.

Ardından da Ekrem İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı yapmak.





BAYKAL NASIL DEĞERLENDİRİYOR?

Zülfü Livaneli'nin açıklamaları ve Körfez ötesinden atılan tweet'ler üzerinden Deniz Baykal hedef tahtası haline getirildi. Düğün değil bayram değil, eniştem beni niye öptü diye bir söz vardır. Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle köşesine çekilmiş olan Baykal şimdi neden hedef alındı?

Deniz Baykal'a bu soruyu ben değil CHP'nin eski yöneticilerinden Yılmaz Ateş sordu. 70'li yıllardan beri Türk siyasetinin önemli aktörlerinden biri olan Baykal üç ayaklı bir değerlendirme yaptı.

1- Bunlar bir plan çerçevesinde yapılıyor.

2- Türkiye'yi yeni döneme hazırlıyorlar.

3- Ulusal ve milli sorunları konuşulmayacak hale getirmeyi hedefliyorlar. O nedenle CHP içindeki ulusalcı kesimi sindirmeyi ve susturmayı amaçlıyorlar.