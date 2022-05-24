Haberler Haber Videoları Adana’da yasa dışı bahis operasyonu: 32 gözaltı

Adana’da yasa dışı bahis operasyonu: 32 gözaltı

Adana’da yasa dışı bahis operasyonu: 32 gözaltı
24.05.2022 13:45

OTOMATİK OYNAT

Haber 01:00
Pençe-Kilit operasyonundan acı...
Haber 03:32
Hollanda modeli nasıl işliyor?
Haber 02:56
Koca araç tuzla buz oldu! Feci...
Haber 45:39
Bahçeli'den flaş açıklamalar
Haber 01:16
Lüks sitede şüpheli ölüm!...
Haber 02:38
Gülbin Tosun'dan Mahra'nın...
Haber 02:41
FETÖ'ye bir darbe daha! 6 ilde...
Haber 02:58
İlk hedef 10 kuyu! Karadeniz...
Haber 01:02
CHP'nin Maltepe mitinginde...
Haber 01:33
11 ton inci kefali ele...
Haber 00:55
İstanbul Fatih'te silahlı...
Haber 04:57
Tarihi sergiyi paylaştı tarih...

Adan'da polisin düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda 32 kişi gözaltına alındı. Adana Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Haber Videoları

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Daire Başkanlığı koordinesinde yasa dışı bahis ile mücadele çalışmaları kapsamında 44 ilde 314 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan ve oynayan kişileri teknik ve fiziki çalışmalar sonucu tespit etti. Ekipler çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı.

Operasyonda 32 şüpheli gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen 154 bin 570 TL ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

SON DAKİKA