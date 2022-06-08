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Adana'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 10 gözaltı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 10 gözaltı
08.06.2022 09:00

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Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce Suriye'de terör örgütü DEAŞ saflarında faaliyet gösterdiği öne sürülen yabancı uyruklu 10 şüphelinin kentte olduğunu belirledi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON
Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından TEM ekipleri, şafak vakti 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

10 GÖZALTI
Özel harekat timlerinin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak girdikleri evlerde arama yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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