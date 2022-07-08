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Adana'da silahlı kavgada iki kişi yaralandı

Adana'da silahlı kavgada iki kişi yaralandı
08.07.2022 08:54

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Adana’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi tabancayla vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, yerde bulunan boş kovanlarda delil çalışması yaptı. Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor.

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Olay, Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Fırat T.(24) ile Hamza D. (23) kimliği belirlenemeyen kişilerle tartışmaya başladı. Henüz neden tartıştıkları belirlenemezken kısa sürede kavga etmeye başladılar. Kavga sırasında kimliği belirlenemeyen kişi Fırat ve Hamza'ya defalarca tabanca ile ateş açıp olay yerinden kaçtı.

Açılan ateş sonucunda Fırat T. omzundan, Hamza D. ise sağ kol ile sol bacağından yaralandı. Yaralılar çevredeki vatandaşlar tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, yerde bulunan boş kovanlarda delil çalışması yaptı. Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor.

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