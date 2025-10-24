Adana’da servis kazası: Motosiklet sürücüsü alevler içinde can verdi
Adana’nın Sarıçam ilçesinde öğrenci servisinin çarptığı motosiklet sürücüsü, çarpmanın ardından çıkan yangında feci şekilde can verdi. Servisteki öğrenciler son anda tahliye edildi.
Öğrenciler son anda kurtarıldı
Adana'nın Sarıçam ilçesi Suluca Mahallesi'nde meydana gelen kazada, seyir halindeki bir öğrenci servisi önündeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet servis aracının altına sıkıştı ve kısa sürede yangın çıktı.
Servis alev aldı, sürücü yaşamını yitirdi
Alevlerin yükselmesiyle öğrenciler hızla tahliye edilirken, çevredekiler yangın tüpleriyle alevleri söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Ancak motosiklet sürücüsü alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.
Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı
Kazanın ardından servis aracı adeta demir yığınına döndü. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.