Adana’da servis kazası: Motosiklet sürücüsü alevler içinde can verdi

Öğrenciler son anda kurtarıldı



Adana'nın Sarıçam ilçesi Suluca Mahallesi'nde meydana gelen kazada, seyir halindeki bir öğrenci servisi önündeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet servis aracının altına sıkıştı ve kısa sürede yangın çıktı.



Servis alev aldı, sürücü yaşamını yitirdi

Alevlerin yükselmesiyle öğrenciler hızla tahliye edilirken, çevredekiler yangın tüpleriyle alevleri söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Ancak motosiklet sürücüsü alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.



Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı

Kazanın ardından servis aracı adeta demir yığınına döndü. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.