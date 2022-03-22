Adana'da provokasyon! Bakan Soylu'dan Alparslan Kuytul açıklaması: ''Kökü dışarıda bir adam''

Kuytul'un son provokasyon denemesi Adana'da yaşandı. Düzenlenen yasa dışı gösteride 37 polis yaralandı, 1 polisin ayağı kırıldı. İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Yıllardır her hafta yasa dışı gösteri yapan Kuytulcular, tüm uyarılara rağmen bugün Adana'da nevruz ile eş zamanlı yasa dışı gösteri yapmışlardır. Kuytulcuların uzun zamandır tüm tahrik, hakaret ve istismarlarına güvenlik güçlerimiz hep sabırla orantıyla mukabele etmişlerdir." ifadelerini kullandı. Soylu, "Alparslan Kuytul kökü dışarıda bir adamdır. Bir suç işletmiş bir suç daha işletmiş. 'Üzerime geliyorlar' demek için çabalıyor. Karşımızda hakikaten bir şaklaban ve başka yerlerden talimat alan biri var." şeklinde konuştu.