Haberler Haber Videoları Adana'da provokasyon! Bakan Soylu'dan Alparslan Kuytul açıklaması: ''Kökü dışarıda bir adam''

Adana'da provokasyon! Bakan Soylu'dan Alparslan Kuytul açıklaması: ''Kökü dışarıda bir adam''

Adana'da provokasyon! Bakan Soylu'dan Alparslan Kuytul açıklaması: ''Kökü dışarıda bir adam''
22.03.2022 11:00

OTOMATİK OYNAT

Haber 00:49
Hedef İstanbul!
Haber 06:06
20 metrelik kızım aşındı
Haber 06:17
İstanbul'daki barajlar doldu!...
Haber 09:41
FETÖ’nün sağlık sektörü...
Haber 01:56
Gezi Parkı davasında karar...
Haber 01:27
Otel odasında yarı çıplak...
Haber 01:24
Kiev'de enkaz altında kalan...
Haber 00:35
Bangladeş'te korkunç olay!
Haber 00:35
Bolu Dağı Tüneli'nde...
Haber 02:06
Pasaportçu şebekeye ikinci...
Haber 13:31
Ukrayna Başbakan Yardımcısı A...
Haber 04:35
Malkara-Çanakkale Otoyolu da...

Kuytul'un son provokasyon denemesi Adana'da yaşandı. Düzenlenen yasa dışı gösteride 37 polis yaralandı, 1 polisin ayağı kırıldı. İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Yıllardır her hafta yasa dışı gösteri yapan Kuytulcular, tüm uyarılara rağmen bugün Adana'da nevruz ile eş zamanlı yasa dışı gösteri yapmışlardır. Kuytulcuların uzun zamandır tüm tahrik, hakaret ve istismarlarına güvenlik güçlerimiz hep sabırla orantıyla mukabele etmişlerdir." ifadelerini kullandı. Soylu, "Alparslan Kuytul kökü dışarıda bir adamdır. Bir suç işletmiş bir suç daha işletmiş. 'Üzerime geliyorlar' demek için çabalıyor. Karşımızda hakikaten bir şaklaban ve başka yerlerden talimat alan biri var." şeklinde konuştu.

Haber Videoları
SON DAKİKA