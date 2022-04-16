Adana'da, 2 polisi pompalı tüfekle yaralayan saldırgan ile 2 akrabası gözaltına alındı. Adresteki aramada, ruhsatsız 1 tabanca ve 2 pompalı tüfek ile bu silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi. Yaralı polislerin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.