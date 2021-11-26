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Adana'da PKK operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var

Adana'da PKK operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var
26.11.2021 09:12
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Son dakika haberine göre Adana'da PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Önceden belirlenen adreslere emniyet güçleri tarafından yapılan baskınlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Son durumu A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.

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Adana'da terör örgütü PKK'ya yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Terör örgütü propagandası yaptığı, korsan gösterilere katıldığı ve örgütün Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde faaliyetlerde bulunduğu öne sürülen 17 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı, korsan gösterilere katıldığı ve örgütün Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde faaliyetlerde bulunduğu öne sürülen 17 kişiyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından TEM ekipleri, operasyon için harekete geçti. 17 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda direnişin yaşanabileceği evlere, kapıları, özel harekat polislerince koç başlarıyla kırılarak girildi. Evlerde yapılan aramalarda haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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