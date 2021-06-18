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Adana'da pes dedirten görüntüler! Kapalı olması gereken bardaki 39 kişiye ceza!

Adana'da pes dedirten görüntüler! Kapalı olması gereken bardaki 39 kişiye ceza!
18.06.2021 11:16
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Adana'da kapalı olması gerekirken müzik eşliğinde eğlence düzenlenen bara düzenlenen baskında, 39 kişiye 182 bin TL ceza yazıldı, iş yeri ise mühürlendi.


Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki bir barda eğlence yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu eğlence mekanının çevresinde önlem aldı. Müşteri gibi içeriye giren bir polisin yaptığı keşfin ardından ekipler şok baskın yaptı.

Mekanda müzik eşliğinde eğlenen 39 kişiye, pandemi tedbirlerini ihlalden 182 bin TL para cezası uygulanırken, iş yeri ise mühürlendi.

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