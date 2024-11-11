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Adana’da otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
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Adana’da otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Giriş Tarihi: 11 Kasım 2024 01:46 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2024 01:55

Adana’da otomobilin çarptığı motosikletin yolcu konumunda bulunan kadın hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza 22.45 sıralarında Sarıçam ilçesine bağlı Mustafalar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 EG 056 plakalı otomobil yağmurlu hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp yolun sağındaki çelik bariyerlere çarptı. Kazayı fark edip, duran Mehmet Y. idaresindeki 01 AUH 515 plakalı motosiklete arkadan gelen M.K. yönetimindeki 01 VK 404 plakalı otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde motosiklette yolcu konumunda bulunan Cevriye Yıldırım'ın öldüğü belirlendi. Kazada yaralanan aralarında motosiklet sürücüsünün de bulunduğu 3 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan motosiklet sürücüsü Yıldırım'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Cevriye Yıldırım’ın cenazesi çalışmaların ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Otomobil sürücüsü M.K.'yi gözaltına alan jandarma, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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