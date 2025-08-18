Adana’da minibüste hırsızlık kamerada: Yolcu konsoldan para çaldı

Memur ve memur emeklisine yeni zam teklifi! Bakanlık sosyal medyadan duyurdu

POLİS ŞÜPHELİYİ ARIYOR Emniyet ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI Minibüsteki güvenlik kamerası, hırsızlık anını kaydetti. Sürücü olayın ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

ŞOFÖR MÜDAHALE ETMEYE ÇALIŞTI Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan şoför, olayı fark edip yolcuyu durdurmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. Yolcu araçtan inerek kayıplara karıştı.

KIRMIZI IŞIKTA FIRSAT DOĞDU Olay, Adana'nın Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi'ndeki bir kavşakta meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen minibüsteki yolcu, şoförün dalgınlığından faydalanarak konsoldaki bir miktar parayı almak istedi.