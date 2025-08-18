Adana’da minibüste hırsızlık kamerada: Yolcu konsoldan para çaldı
Adana’da kırmızı ışıkta bekleyen minibüste yolcu, şoförün dalgınlığından yararlanarak konsoldaki parayı alıp kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
KIRMIZI IŞIKTA FIRSAT DOĞDU
Olay, Adana'nın Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi'ndeki bir kavşakta meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen minibüsteki yolcu, şoförün dalgınlığından faydalanarak konsoldaki bir miktar parayı almak istedi.
ŞOFÖR MÜDAHALE ETMEYE ÇALIŞTI
Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan şoför, olayı fark edip yolcuyu durdurmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. Yolcu araçtan inerek kayıplara karıştı.
O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Minibüsteki güvenlik kamerası, hırsızlık anını kaydetti. Sürücü olayın ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
POLİS ŞÜPHELİYİ ARIYOR
Emniyet ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.