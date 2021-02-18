Adana'da mide bulandıran olay! Yüzlerce kilo bozuk eti satışa çıkarmışlar

Adana’da ihbar üzerine bir markete düzenlenen operasyonda son kullanma tarihi geçmiş ve bozulmuş 250 kilo et ve tavuk bulundu. Satışa hazır vaziyetteki et ve tavuklar Tarım İl Müdürlüğü ekiplerince imha edildi. Mide bulandıran olaya rağmen iş yeri sahibinin rahat tavırları ise pes dedirtti.

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Dogankent Mahallesi'nde bir marketin son kullanma tarihi geçmiş tavuk eti ve kıyma sattığı ihbarı üzerine harekete geçen Adana Kasaplar Odası, Yüreğir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleriyle markete baskın yaptı.

Market içerisindeki dondurma dolabını açan ekipler, tarihi geçmiş ve bozulmuş kilolarca tavuk, et ve kıymayla karşılaştı.

Tek tek ürünlerin tarihlerini kontrol eden ekipler, tamamının tarihinin geçtiğini ve üzerinde etiket olmayan onlarca kıymanın ise bozuk olduğunu tespit etti.

Tarım İl Müdürlüğü ekiplerine haber verilmesi üzerine yaklaşık 250 kilogram ete, imha edilmek üzere el konuldu.

İŞ YERİ SAHİBİNİN RAHAT TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Yabancı uyruklu iş yeri sahibi Abdulaziz Safiye'ye, tarihi geçen ürün satmak ve etiketsiz et sattığı için 7 bin 250 lira para cezası kesildi. Bu sırada hijyen kurallarını hiçe sayan iş yeri sahibinin rahat tavırları ise dikkat çekti.

Öte yandan markette bulunan ürünlerin hijyen kurallarına aykırı olduğu ve bir dolabın üzerinde açık vaziyette baklava satışı yapıldığı da gözlendi.