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Adana’da makas faciası: Zincirleme kaza kamerada
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Adana’da makas faciası: Zincirleme kaza kamerada

Giriş Tarihi: 21.05.2025 01:38:17 Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 01:40:06

Adana’da trafikte makas atmaya çalışan otomobil, zincirleme kazaya yol açtı. Toplam 5 aracın karıştığı kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Kaza anı araç kamerasıyla kaydedildi.

Adana'nın Çukurova ilçesinde trafikte makas atmaya çalışan bir otomobil zincirleme kazaya neden oldu. Kaza anı, başka bir araca ait araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 01 CSL 04 plakalı otomobil, yoğun trafikte tehlikeli manevralarla makas atmaya çalıştığı sırada, önünde seyreden 01 DFS 49 plakalı araca arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan 01 DFS 49 plakalı otomobil savrularak yol kenarında park halinde bulunan 3 araca daha çarptı. Kazaya neden olan 01 CSL 04 plakalı araç ise kaldırıma çıkarak durabildi.

Toplam 5 aracın zarar gördüğü kazada büyük bir maddi hasar oluştu. Şans eseri olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Kazaya tanıklık eden sürücüler, trafikte makas atan sürücülere karşı daha sıkı denetim yapılması gerektiğini belirtti. Öte yandan kazaya ilişkin görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Yetkililer, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını duyurdu.

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