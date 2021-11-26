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Adana'da korkunç son! Sokak ortasında 5 yerinden vurulan genç kaldırıldığı hastanede öldü

Adana'da korkunç son! Sokak ortasında 5 yerinden vurulan genç kaldırıldığı hastanede öldü
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Adana’da 22 yaşındaki genç sokak ortasında tartıştığı kişi tarafından tabancayla vücudunun çeşitli yerlerinden vuruldu. Araçla hastaneye götürülen genç yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Olay, Çukurova ilçesine bağlı Karslılar Mahallesi Adnan Mendres Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ulaş Çelikten (22) ismi öğrenilemeyen bir kişiyle tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında ismi öğrenilemeyen şüpheli Çelikten'e tabanca ile defalarca ateş açıp bir otomobile binerek olay yerinden kaçtı.

"YARALIYI HASTANEYE BIRAKIP KAÇTI"
Göğsünden, sırtından, bacağından ve kasığından aldığı kurşun yaraları nedeniyle Ulaş Çelikten yere yığıldı. Bu sırada Çelikten'i kimliği belirlenemeyen bir kişi aracıyla Adana Şehir Hastanesi'ne götürdü. Çelikten'i hastaneye getiren kişi ardından otomobiline binerek hızla olay yerinden kaçtı. Polis Çelikten'i hastaneye getiren ve kaçan şüpheliyi arama çalışmaları başlattı.

Ağır yaralı halde hastanede tedavi altına alınan Ulaş Çelikten yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ulaş'ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"OLAY GERÇEKLEŞTİREN ŞÜPHELİ KAÇARKEN BOŞ KOVANLARI TOPLADI"
Ulaş'ın vurulduğu bölgeye gelen polis ekipleri etrafta delil çalışması yaparken kamera kayıtlarını izledi. Yapılan çalışmada tabancadan çıkan boş kovanlar olay yerinde bulunmadı. Olayı gerçekleştiren şüphelinin kaçarken boş kovanları toplayıp gittiği değerlendiriliyor.
Olayı gerçekleştiren şüphelilerin kimliği tespit etme çalışmaları devam ediyor.

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