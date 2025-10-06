Adana’da korku dolu gece: Berber dükkanına otomatik silahlı saldırı! O anlar kamerada

PODCAST CANLI YAYIN
Adana’da motosikletli 2 şüpheli, kapalı durumdaki berber dükkanına otomatik tabancayla ateş açtı. Kurşunların camlara isabet ettiği anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Adana'nın Seyhan ilçesinde motosikletli 2 şüpheli, bir berber dükkanına otomatik tabancayla saldırı düzenledi. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Fevzipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz 2 şüpheli motosikletle U.Ü.'ye ait kapalı durumdaki berber dükkanının önüne geldi. Şüphelilerden biri otomatik tabancayla iş yerine peş peşe ateş açtı.

Kurşunların camlara isabet ettiği saldırının ardından yüzlerini gizleyen saldırganlar, motosikletle olay yerinden hızla uzaklaştı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerinde yapılan incelemede iş yerinin camlarında çok sayıda mermi izi tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerince geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Öte yandan saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, motosikletle gelen 2 şüpheliden birinin silahla ateş açtığı, ardından ikilinin hızla uzaklaştığı anlar yer aldı.

