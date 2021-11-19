Haberler Haber Videoları Adana'da gece yarısı silahlar konuştu! Evinin yakınında kurşunladılar

Adana'da gece yarısı silahlar konuştu! Evinin yakınında kurşunladılar

Adana'da gece yarısı silahlar konuştu! Evinin yakınında kurşunladılar
19.11.2021 06:25
Ana Sayfa 01:09
Ankara'da çöken binadaki...
Ana Sayfa 00:30
Gözde Türker’den cesur...
Ana Sayfa 00:32
Kılıçdaroğlu'nun çelişkileri...
Ana Sayfa 00:47
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı...
Ana Sayfa 04:13
Ankara Keçiören’de doğalgaz...
Ana Sayfa 00:39
Kılıçdaroğlu’nun dünden bugüne...
Ana Sayfa 01:06
İran sınırında dolunay hayran...
Ana Sayfa 01:00
Yargı 10. bölüm 2. fragmanı...
Ana Sayfa 04:21
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen...
Ana Sayfa 00:11
Hadise dans ettiği anları...
Ana Sayfa 01:26
AK Parti'den asgari ücret...
Ana Sayfa 02:30
Kan donduran olay! Camiye...

Adana'da evinin yakınında kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına uğrayan Halis Gezer, ağır yaralandı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Videoları

Adana'da evinin yakınında kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına uğrayan Halis Gezer, ağır yaralandı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Gece evinin bulunduğu sokakta yürüyen Halis Gezer, yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı.



Gezer, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken, şüpheli kaçtı. Silah sesini duyup, dışarıya çıkan yakınları, Gezer'i yaralı halde yerde yatarken buldu.


Yakınları tarafından Adana Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alınan Gezer'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yeri ekiplerinin incelemelerinde, yerde mermi kovanları bulundu. Silahlı saldırı ile ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA