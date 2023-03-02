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Adana'da gece yarısı korkunç son! Çekici ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Adana'da gece yarısı korkunç son! Çekici ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
02.03.2023 08:46

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Adana’da çekici ile çarpışan motosikletin sürücüsü Mehmet Eren Alpay, hayatını kaybetti. Çekici sürücüsünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Adana'da çekici ile çarpışan motosikletin sürücüsü Mehmet Eren Alpay, hayatını kaybetti.

Kaza, saat 02.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Kozan Bulvarı ile Ege Bagatur Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi.

Mehmet Eren Alpay yönetimindeki 01 BA 922 plakalı motosiklet, Mehmet D. idaresindeki 01 SN 065 plakalı çekici ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri ve sevk edildi.

Sağlık ekibinin kaza yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından, Mehmet Eren Alpay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polisin yaptığı incelemelerin ardından Alpay'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Çekici sürücüsünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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