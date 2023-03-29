RAMAZAN İMSAKİYE
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Adana’da gece bastıran sağanak yağış yolları göle çevirdi

Adana’da gece bastıran sağanak yağış yolları göle çevirdi
29.03.2023 08:41

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Adana'da gece yarısı başlayan ve kısa süreli etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar sular altında kaldı. Otomobiller trafikte ilerlelemekte güçlük çekti. Seyhan ilçesinde bir ağaç yola devrilirken herhangi bir araç zarar görmedi.

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Adana'da gece yarısı kısa süreli etkili olan sağanak yağış sebebiyle yolları su bastı. Bulvarlar ve caddeler göle dönerken sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

YOLLAR SULAR ALTINDA KALDI!
Şehirde gece yarısı kısa süreli yağan sağanak yağış etkili oldu.

Seyhan ilçesine bağlı bazı bulvarlarda ve caddelerde yollar su altında kaldı.

Sürücüler araçlarını kullanmakta güçlük çekti.

Kısa süreli etkili olan sağanak yağış nedeniyle, Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde bir ağaç yola devrilirken herhangi bir araca zarar gelmedi.

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