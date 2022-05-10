Adana'da "dur" ihtarına uymayan araç kaza yaptı! 3 kişi yakalandı

Adana'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan 3 şüpheli kaza yaptı. Kaza sonrası 2 şüpheli gözaltına alınırken, yaralanan sürücü ise tedavi altına alındı.
Adana'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan 3 şüpheli kaza yaptı. Kaza sonrası 2 şüpheli gözaltına alınırken, yaralanan sürücü ise tedavi altına alındı.
Adana'da polis ekiplerinden otomobille kaçmaya çalışan 3 şüpheli kaza yapınca yakalandı.
Merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 21 ACN 606 plakalı otomobili durdurmak istedi.
Otomobildeki 3 şüpheli, ekiplerin "dur" ikazına uymayarak araçla kaçmaya başladı. Takibe başlayan ekip, durumu telsizle diğer ekiplere bildirdi.
Bunun üzerine şüphelilerin gidebileceği istikametlere çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Kaçış sırasında şüphelilerin bulunduğu araç, Nazım Hikmet Caddesi 74066. Sokak'ta direğe çarptı. Kazada sürücü Mustafa A. hafif yaralandı.
İki şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı, yaralı sürücü ise ilk müdahalenin ardından Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının tedavisinin ardından polis merkezine götürüleceği belirtildi.