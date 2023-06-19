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Adana'da dehşet dolu olay! Pitbull, beslediği kedilere saldırdı: Tartıştığı Sahibi Burnunu Kırdı

Adana'da dehşet dolu olay! Pitbull, beslediği kedilere saldırdı: Tartıştığı Sahibi Burnunu Kırdı
19.06.2023 12:12

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İnanılmaz olay Adana'da yaşandı… Serkan S.'nin (24) pitbull cinsi köpeği, komşusu Hande Solmaz'ın (32) beslediği sokak kedilerine saldırdı. Saldırıyı gören Hande Solmaz gece saatlerinde evinden çıkarak köpeğin sahibi komşu Serkan S.'ye tepki gösterdi. İki komşu arasında tartışmada Serkan S., Hande Solmaz'a yumruk attı. Kanlar içerisinde yere yığılan Solmaz, hastaneye kaldırılırken Hande Solmaz'ın burnunu kıran Serkan S. (24), gözaltına alınıp, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Dehşet dolu olay, 10 Haziran günü Adana Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde yaşandı.

Özel güvenlik görevlisi Hande Solmaz, gece saatlerinde sokakta beslediği kedilerine pitbull cinsi köpeğin saldırdığını görünce evinden çıktı. Solmaz, köpeğin sahibi komşusu Serkan S.'ye tepki gösterdi.

PİTBULL SAHİBİ BURNUNU KIRDI
İki komşu arasında çıkan tartışmada Serkan S., Solmaz'a yumruk attı. Kanlar içerisinde yere yığılan Solmaz, hastaneye kaldırıldı. Burnunda kırık olduğu tespit edilen Solmaz darp raporu alırken, Serkan S. ise gözaltına alındı.

Suçlamaları kabul etmeyen Serkan S., sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'SENİ ÖLDÜRMEM İÇİN 1 MERMİ YETER'
Yaşadıklarını anlatan Hande Solmaz, komşusunun kedileri sevmediğini belirterek, "Bu kişi mahallemize taşındığı yaklaşık 1 yıldan bu yana sokaktaki kedilerden rahatsız oluyor. Sürekli köpeğini başıboş bırakıyor ve kedilere saldırtıyor. Köpek saldırabilir bu onun doğasında var ama komşumuz tüm mahalledeki kediler benimmiş gibi benimle hep tartışıyordu.

'Bu kedileri buradan toplayacaksın, gideceksin yoksa katliam çıkar', 'Seni öldürmem için 1 mermi yeter' gibi tehditler savurdu. 'Beni mi tehdit ediyorsun?' dediğimde ise bana saldırdı. Darbetmeye başladı. Burnum kırıldı. Şikayetçi oldum. Darp raporu aldım. Uzaklaştırma kararı çıktı ama adli kontrolle serbest bırakıldı. Karara itiraz edeceğim. Sürekli öldürmeyle tehdit ediyor" ifadelerini kullandı.

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