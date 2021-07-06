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Adana'da bombalı eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı böyle yakalanıp paketlendi

Adana'da bombalı eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı böyle yakalanıp paketlendi
06.07.2021 10:13
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Son dakika haberine göre MİT ve Adana emniyeti tarafından düzenlenen ortak operasyonda, bombalı eylem hazırlığında olduğu tespit edilen DEAŞ'lı terörist kıskıvrak yakalandı.


Milli İstihbarat Teşkilatı ve Adana Polisi önemli bir operasyona imza attı. Bombalı eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı terörist Çukurova İlçesindeki Kabasakal Mezarlığı çevresinde yakalandı.

Zanlının evinde yapılan aramada örgütsel doküman ele geçirildi.

Cep telefonunda ise örgütün üst düzey mensuplarıyla yazışmalarının olduğu, bombalı eylem için talimat beklediği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

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