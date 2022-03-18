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Adana Yüregir'de kadın güvenlik görevlisini silah zoruyla kaçıran zanlı tutuklandı

Adana Yüregir'de kadın güvenlik görevlisini silah zoruyla kaçıran zanlı tutuklandı
18.03.2022 12:20

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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde ilkokulun kadın güvenlik görevlisini kaçıran silahlı şüpheli tutuklandı. Şüpheli bahçede öğrencilerin de bulunduğu sırada tabancayla havaya iki kez ateş etmişti.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, 15 Mart'ta ilkokulda çalışan özel güvenlik görevlisi Hilal İ'yi okul bahçesinde beklediği sırada tabancayla kaçıran ve daha sonra serbest bırakan zanlı E.A. ve arkadaşı H.C.S'nin saklandığı adresi tespit etti.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla iki şüpheliyi de adreslerinde yakaladı. Polislerin ifadesine başvurduğu Hilal İ'nin zanlı E.A. ve arkadaşından şikayetçi olmadığı öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.A. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, H.C.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yavuzlar Mahallesi'ndeki Albay İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu'nda çalışan özel güvenlik görevlisi Hilal İ, okul bahçesinde beklediği sırada E.A. tabancayla içeriye girmiş, bahçede öğrencilerin de bulunduğu sırada tabancayla havaya iki kez ateş ettikten sonra Hilal İ'yi arkadaşı H.C.S'nin kullandığı otomobile zorla bindirerek kaçırmıştı. E.A, olaydan bir gün sonra Hilal İ'yi kent merkezinde bırakıp arkadaşıyla kaçmayı sürdürmüştü.


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