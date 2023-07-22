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Adana ve Muğla'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

Adana ve Muğla'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor
22.07.2023 18:22

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Son dakika haberi! İki ilden yangın haberi geldi. Adana'da Saimbeyli ilçesinde anız yangını ormana sıçradı. 10 dönümlük alanda etkili olan yangın sonrası bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahaleye başladı. Muğla'nın Kavaklıdere ilçesindeki orman yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Haber Videoları

İki ilden yangın haberi geldi. Adana'da Saimbeyli ilçesinde anız yangını ormana sıçradı.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE
Saimbeyli ilçesi Ayvacık Mahallesi'nde anızların ateşe verdiği tarlada, alevler rüzgarın da etkisiyle hızla yayılarak ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına 50 personel ve 9 arazözle havadan 2 helikopterle de havadan müdahale edildi.

10 DÖNÜMLÜK ALANDA ETKİLİ OLDU
10 dönümlük alanda etkili olan yangına müdahale sürüyor.



MUĞLA'DA ORMAN YANGINI
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesindeki orman yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kavaklıdere ilçesinin Bellibol mevkisinde kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda, bugün saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayıldı. Yükselen dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait uçak ve helikopterler ile havadan, arazözlerle de karadan alevlere müdahale ediliyor

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