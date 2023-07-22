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ADANA SON DAKİKA: HÜDAPAR Adana İl Başkanlığı’na saldırı! İl Başkanı Salih Demir ağır yaralanırken İl Genel Sekreteri Sacit Pişkin vefat etti

ADANA SON DAKİKA: HÜDAPAR Adana İl Başkanlığı’na saldırı! İl Başkanı Salih Demir ağır yaralanırken İl Genel Sekreteri Sacit Pişkin vefat etti
22.07.2023 19:23

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HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı’na saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda Adana İl Başkanı Salih Demir ağır yaralanırken, İl Genel Sekreteri Sacit Pişkin vefat etti.

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HÜDAPAR Adana İl Başkanlığı'na saldırı düzenlendi.

Saldırı sonucunda Adana İl Başkanı Salih Demir ağır yaralanırken, İl Genel Sekreteri Sacit Pişkin vefat etti..

HÜDA PAR Gençlik Kolları Başkanı Hamdullah Er sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "HÜDA PAR Adana İl Başkanımız Salih Demir ve İl Sekreterimiz Sacit Pişkin namaz kıldıkları sırada saldırıya uğramışlardır. Sacit Pişkin kardeşimiz şehid olmuştur. İl Başkanımız ise ağır yaralanmıştır. Şehitler kervanına yolcu vermeye devam eden bu hareketi hiçbir güç engelleyemeyecektir!" ifadelerini kullandı.

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