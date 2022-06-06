Olay, 20 Mayıs günü saat 12.30 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşilyuva Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen Tuncay Yalpu, arkadaşları Hüseyin Dur ile Nuri Can Kutlar'ı görünce yanlarına gitti.

Burada bir süre sohbet eden Yalpu ile Kutlar arasında para meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgaya Hüseyin Dur da karıştı. Hüseyin Dur, Yalpu'yu yumruklamaya başladı.

Darbedilen Yalpu, kaçmaya çalıştı. Hüseyin Dur, peşinden gittiği Yalpu'yu tabancayla bacaklarından ve kasığından vurup, motosikletle kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Yalpu, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yalpu, 22 Mayıs gecesi yaşamını yitirdi.

KİRALIK DAİREDE YAKALANDILAR

Olayla ilgili soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Dur ile Kutlar'ı Sarıçam ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde kiraladıkları bir apartman dairesinde yakaladı. Şüphelilerden Nuri Can Kutlar, Yalpu'yu arkadaşı Dur'un yaraladığını öne sürdü.

'ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ TANIRIM'

Cinayet şüphelisi Hüseyin Dur ise Tuncay Yalpu'yu çocukluğundan beri mahalleden tanıdığını belirterek, "Olay günü Tuncay yanımıza geldi ve Nuri ile tartışmaya başladı. Araya girmeye çalışınca bana 'Sen karışma lan' dedi. Ben de düzgün konuşmasını söyledim ve tartışma büyüdü. Aramızda arbede çıktı ve birbirimize yumruk attık. Tuncay kaçmaya başlayınca peşinden koştum. Bir evin duvarından atladığı sırada önüne çıktım ve belimden çıkardığım tabancayla Tuncay'ı vurup, motosikletle kaçtım" diye konuştu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Dur ile Nuri Can Kutlar, tutuklandı.

Öldürülen Tuncay Yalpu'nun 4 yıl önce camları açık olan otomobillerden cüzdan ve cep telefonu çaldığı, bir süre cezaevinde kaldığı öğrenildi.