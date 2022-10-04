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Adana Seyhan'da 'ev gözetleme' kavgası! Babasına haber verince ortalık karıştı

Adana Seyhan'da 'ev gözetleme' kavgası! Babasına haber verince ortalık karıştı
04.10.2022 11:54

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 'ev gözetleme' kavgasında kan aktı. 2 grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan kişi öldü, gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 2 grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan kişi öldü, gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

'EVİ GÖZETLİYOR' DİYE ÇOCUĞA KIZDI
İddiaya göre, Sakarya Mahallesi'nde Sinan Ali Y. (40), evleri gözetlediği gerekçesiyle Y.K'ye (13) tepki gösterdi.

BABASINA HABER VERİNCE ORTALIK KARIŞTI
Çocuğun evine gidip durumu ailesine anlatması üzerine baba Emrullah K. (37), arkadaşları Cemil B. (35), Musap E. (25) ve Murat S. ile Sinan Ali Y'nin evine gitti.

1 ÖLÜ 2 YARALI
Burada çıkan tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Kavgada Sinan Ali Y'nin kardeşi Emrah Y. (37) ile karşı gruptan Emrullah K. ve Murat S. bıçakla yaralandı. Ağır yaralanan Emrah Y, kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karışan maktulün ağabeyi Sinan Ali Y, babası Ali Şahin Y. (64), Hüseyin H. (37) ve Kurtuluş D. (33) ile karşı gruptaki Emrullah K, Cemil B, Musap E. ve Murat S'yi gözaltına aldı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Emrullah K, Cemil B. ve Musap E. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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