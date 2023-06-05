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Adana Pozantı'da yolcu otobüsü yangını | Video

Adana Pozantı'da yolcu otobüsü yangını | Video
05.06.2023 16:12

OTOMATİK OYNAT

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Adana'nın Pozantı ilçesinde otoyolda seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı.

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Adana-Pozantı Otoyolu'nun Akçatekir mevkisinde, Mersin'den Sivas'a giden M.A. yönetimindeki yolcu otobüsünün motor kısmında seyir halindeyken yangın başladı. Alevleri fark eden sürücü, otobüsü yol kenarında durdurarak yolcuları tahliye etti.

İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle otobüs kullanılamaz hale geldi. Yolcular başka otobüse nakledildi.

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