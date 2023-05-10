Adana'nın Kozan ilçesinde üzerine değirmen taşı devrilen kadın hayatını kaybetti, ağabeyi yaralandı.

Arslanpaşa Mahallesi Kocatürk Sokak'ta yaşayan Nuran İl (59) ve ağabeyi Süleyman Koçyiğit'in tahıl öğüttüğü değirmenin taşı, henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

İl ve ağabeyi, taşın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiyeye bağlı CANKUR ekipleri sevk edildi.

Kadının yaşamını yitirdiğini belirleyen ekipler, yaralı Koçyiğit'i ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.