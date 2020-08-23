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Adana Kozan'da orman yangını! 6 köyde 800 hane boşaltıldı

Adana Kozan'da orman yangını! 6 köyde 800 hane boşaltıldı
23.08.2020 22:55

Son dakika haberi...Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Kuyubelli Mahallesi kırsalında öğlen saatlerinde çıkan orman yangını, kısa sürede büyüyerek yerleşim birimlerine sıçradı. Bölgede 3 yerleşim birimi boşaltılırken, Çamlarca Mahallesi'nde 12 ev yandı. Vatandaşlar bulabildikleri araçlarla son anda evlerini terk ederek, canlarını zor kurtardı. Adana Valisi Süleyman Elban Kozan'daki orman yangına ilişkin "Tedbiren bölgedeki 6 köy boşaltıldı, yanan alan 150 hektarı geçti. Yangın sürüyor, ekiplerimizin söndürme çalışmaları da devam ediyor." açıklaması yaptı.


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