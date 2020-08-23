Son dakika haberi...Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Kuyubelli Mahallesi kırsalında öğlen saatlerinde çıkan orman yangını, kısa sürede büyüyerek yerleşim birimlerine sıçradı. Bölgede 3 yerleşim birimi boşaltılırken, Çamlarca Mahallesi'nde 12 ev yandı. Vatandaşlar bulabildikleri araçlarla son anda evlerini terk ederek, canlarını zor kurtardı. Adana Valisi Süleyman Elban Kozan'daki orman yangına ilişkin "Tedbiren bölgedeki 6 köy boşaltıldı, yanan alan 150 hektarı geçti. Yangın sürüyor, ekiplerimizin söndürme çalışmaları da devam ediyor." açıklaması yaptı.
Adana Kozan'da orman yangını! 6 köyde 800 hane boşaltıldı
23.08.2020 22:55
- Trabzonspor üçüncü formasını video ile duyurdu!
- Adana Kozan'da orman yangını! 6 köyde 800 hane boşaltıldı
- Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 23 Ağustos koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
- Belarus'ta Aleksandr Lukaşenko karşıtları yine miting yaptı
- Giresun'daki sel felaketinde bakanlar incelemelerde bulundu! Selzedelere kepçeyle ulaştılar
- Milli Savunma Bakanlığı: MKEK ve Dikimevlerimizde üretilen maske sayısı 80 milyonu geçti
- Giresun'da yaşanan sel felaketinin ardından Meteoroloji’den turuncu alarm! Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için kuvvetli yağış uyarısı
- Başkan Erdoğan'dan bir müjde daha! Savunma sanayiinde 5 yılda 5 proje
- Son dakika: Bakanlardan sel felaketiyle ilgili açıklama! "Bu kadar ağır bir tablo beklemiyorduk"
- Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Yeni Deniz Sistemleri Teslim Töreninde önemli açıklamalar
- İstanbul Boğazı'nda helikopter destekli denetim! Ekipler tek tek inceledi
- Zehir tacirlerine 81 ilde şok! Eş zamanlı başlatıldı