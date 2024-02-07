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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 07 Şubat 2024, 16:23 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2024, 16:29

Adana Kozan'da ava çıkan muhtar ölü bulundu!

Adana'nın Kozan ilçesinde ava çıkan mahalle muhtarı Kadir Sönmez (59), kendisine ait buğday tarlasında göğsünden vurulmuş halde ölü bulundu.

Adana'nın Kozan ilçesinde bir muhtar kendisine ait tarlada ölü bulundu.

Alınan bilgiye, Tufanlı Mahallesi Muhtarı Kadir Sönmez (54), tüfeğiyle avlanmak için Böğrüdelik Mahallesi'nde bulunan kendisine ait buğday tarlasına gitti.

Bir süre sonra Sönmez'i tarlasında silahla vurulmuş halde gören vatandaşlar jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Sönmez'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Haberi alarak olay yerine giden Sönmez'in yakınları sinir krizleri geçirdi.

Sönmez'in cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Evli ve 3 çocuk babası olduğu belirtilen Sönmez'in 3 dönem muhtarlık yaptığı mahallede yeniden muhtarlığa seçilebilmek için aday olduğu anlaşıldı.

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