Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bugün Başkan Erdoğan’ın katılımıyla açılıyor! Türkiye’nin 4. Büyük köprüsü!

Adanalıların şehir içi trafiğini rahatlatacak 1669 metre uzunluğuyla Türkiye'nin 4. büyük köprüsü Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bugün saat 17.00'da hizmete giriyor. Adana'yı ikiye bölen nehrin tamda üzerinde konuşlandırılan köprü, Çukurova Üniversitesi, Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve mevcut Adana-Mersin Otoyolu'na kesintisiz bağlantı sağlayarak trafiği yüzde 30 rahatlatacak.

TEMELİ 2016 YILINDA ATILMIŞTI

Köprünün temelini 2016 yılında MHP'li Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü attı ancak 2019 yerel seçimlerinde göreve gelen CHP'li Zeydan Karalar köprüyü yapmayacağını açıkladı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN TALİMATIYLA İNŞASI DEVAM ETTİ

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla 20 Ağustos 2020'de ihaleye çıkarılıp, yapımına ağustos 2021'de tekrar başlanılan köprüye 700 milyon TL'lik kaynak aktarımı yapıldı.

Yüreğir ve Çukurova ilçelerini birbirine bağlayan köprü, zamandan 255 milyon TL, akaryakıttan 31 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 286 milyon TL tasarruf edilecek. Karbon salınımı da yılda 4 bin 224 ton azaltacak.

'MÜHENDİSLİĞİMİZİN GURUR VE YÜZ AKI'

"Seyhan Nehri'nin üzerine gerdanlık gibi bir köprü inşa ederek, Akdeniz'in incisi güzel Adana'mızı dev bir esere daha kavuşturuyoruz" diyen en Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de mühendisliğimizin gurur ve yüz akı projelerinden birisidir" dedi.

'TRAFİK YÜKÜNÜ BÜYÜK ÖLÇÜDE RAHATLATACAK'

Türkiye'ye ulaştırma ve iletişim alanında çağ atlatan nice dev eserlere imza atmaya devam edeceklerini ifade eden Bakan Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Türkiye'nin en bereketli toprakları Çukurova'nın kalbinde yer alan Adana, tarımsal ve sanayi üretimiyle bölge ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlıyor. Batı Akdeniz ile İç Anadolu bölgelerini, Güneydoğu Anadolu ve GAP bölgesine bağlayan transit trafiğe de hizmet veren Adana, ulaşım açısından çok önemli bir kavşak noktası. Hızla büyüyen şehrin nüfusu 2 milyonu aştı ve araç sahipliği de önemli ölçüde arttı. Bu nedenle Adana'nın şehir içi trafiğinin düzenlenmesi çalışmaları kapsamında Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü hayata geçirdik. Adana'daki trafik yükünü büyük ölçüde rahatlatacak bu köprü inşaatında sona geldik. Burada da maalesef vizyonsuz, iş bilmez CHP klasiği var. Bir önceki Cumhur İttifakı büyükşehir belediyemiz tarafından yapımına başlanan köprümüz, CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı durdurulmuş ve askıya alınmıştı. Bu projeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla devraldık ve bakanlık olarak tamamladık. 15 Temmuz demokrasi şehitlerimizi, onlara yakışır bir eserle andığımız için gurur duyuyoruz."

Köprü 787 metresini ardgerme kiriş, 882 metresini ise çelik kiriş olarak inşa edildi. 14'ü betonarme, 9'u çelik olmak üzere toplam 23 tabliyeden oluşuyor.

SEYHAN NEHRİ ÜZERİNDE 6 ŞERİTLİ BİR OTOBAN ADETA

Seyhan Nehri üzerine inşa edilen Türkiye'nin en uzun 4'üncü köprüsü, adeta bir otoban gibi 38 metre genişliğe sahip. Köprü, 3 şerit gidiş, 3 şerit dönüş şeklinde tasarlanarak ortasına da 1 gidiş 1 geliş hattından oluşan metro hattının geçmesi için bir bölüm ayrıldı.

KÖPRÜDE BİSİKLET, YÜRÜYÜŞ VE METRO YOLUNA YER VERİLDİ

Köprü üzerinde vatandaşların yürüyerek karşıya geçebilmesi için kaldırım bölümü, bunun yanında bisiklet yolu ve ileride belediye tarafından değerlendirilmesi adına bir metro yolu da yer alıyor.

Hizmete girmesiyle, şehrin kuzey bölgesindeki trafik yoğunluğunda büyük bir rahatlama olacak.

'BELEDİYENİN BECEREMEDİĞİNİ KARAYOLLARI YAPIYOR'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, resmi sosyal medya hesabı üzerinden köprü hakkında videolu bir paylaştımda bulundu. Videoda yer alan vatandaşlardan köprü hakkında dikkat çeken yorumlar:

"Belediyenin beceremediğini karayolları yapıyor. Daha kısa, yukarı çıkmayız. Aşağı uçuyoruz, suya uçuyorlar hep. Suyun içine düşen çok oldu zamanında.

İnşallah iyi olacak. Adana için güzel olacak.

Yolun kısalığı hem acil bir durumda hastaneye ulaşılması elbette ki güzel bir şey.

Biz burada trafiği akşama kadar gözlemlediğimiz için trafik burada gerçekten çok sıkıntı. Ana arter olduğu için bayağı bir kitlenme oluyor."