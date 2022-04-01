Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan flaş açıklamalar! Adnan Oktar davası, FETÖ elebaşı Gülen'in ABD'den iadesi, Sedat Peker yakalama...

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li Semra Güzel'e ilişkin "Bilinen adreslerinde ulaşılamadı. Resmi kanallar açısından yurt dışına da çıkış gözükmüyor." dedi. Bozdağ, Cemal Kaşıkçı davasında dosyanın Suudi Arabistan'a devri için İstanbul 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne olumlu görüş bildireceklerini söyledi. "Yargılamanın devri Türk mahkemelerinin yetkisini ortadan kaldırmıyor" dedi. Adnan Oktar davasındaki tahliye kararlarına ilişkin konuşan Bakan Bozdağ, "HSK Birinci Dairesi, İstanbul BAM 1. Ceza Dairesi hakimleri ve bazı savcılar hakkında inceleme izni verdi." ifadelerini kullandı. Bozdağ, FETÖ elebaşı Gülen'in ABD'den iade talebine ve Sedat Peker hakkında yakalama kararına ilişkin de açıklamalarda bulundu.