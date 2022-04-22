RAMAZAN İMSAKİYE
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Bursa ve TÜGVA saldırısı hakkında flaş açıklama: Terör saldırısı olduğu bir gerçek

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Bursa ve TÜGVA saldırısı hakkında flaş açıklama: Terör saldırısı olduğu bir gerçek
22.04.2022 10:00

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Bursa’da yaşanan saldırı hakkında "1 infaz memuru hayatını kaybetti Yaralılarımızın durumu iyi. İnfaz koruma memurları çok zor şartlar altında görev yapıyorlar. Faille ilgili güvenlik güçleri yakın takipte iz sürmeye devam ediyor. İlk verilere göre önemli sonuçlara ulaştıklarını görüyoruz. Çalışma hızlı şekilde devam ediyor." dedi. Öte yandan TÜGVA'ya yapılan saldırı hakkında da açıklama yapan Bozdağ, "Gaziosmanpaşa’da gerçekleşen saldırı ile Bursa’da yaşanan saldırıların eş zamanlı ve kullanılanlar aynı. Saldırıların terör saldırısı olduğu bir gerçek" ifadelerini kullandı.

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