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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hakim ve savcı yardımcılığı sisteminin detaylarını açıkladı: 3 yıl eğitim en fazla 2 yardımcı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hakim ve savcı yardımcılığı sisteminin detaylarını açıkladı: 3 yıl eğitim en fazla 2 yardımcı
10.05.2022 15:14

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Son dakika haberine göre, İdari Yargı Günü ve Danıştay’ın 154. Kuruluş Yıldönümü Etkinliklerinde Başkan Erdoğan'ın fiilen başlatacağız dediği hakim ve savcı yardımcılığıyla ilgili konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Bu reform sonucu 3 yıllık eğitimden sonra ancak hakim ve savcı mesleğine kabulleri gerçekleşmiş olacaktır." dedi.

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