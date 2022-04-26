Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Gezi Parkı kararı sonrası CHP başta olmak üzere gelen tehidtler ve tepkiler hakkında konuştu.

Bakan Bozdağ, şunları söyledi:

Kanun ve hukuka bağlı vicdani bir kanaatla verirler. Hiçbir makam merci hakimlere emir veremez tavsiyede bulunamaz. Hakimler emir ve talimat almazlar, tavsiye ve telkin kabul etmezler. Anayasa, kanun ve hukuka bağlı bir vicdani kanaatle kararlarını açıklarlar. Maalesef dün açıklanan karardan sonra bir hukuk devletinde olması gereken tepkilerin dışında çok saygısızca tepkilere de şahit olduk.

Bir yandan sayın Cumhurbaşkanımızı bir yandan mahkemeyi kararı veren hakimleri tehdit eden hem yargıya hem Cumhurbaşkanımıza hem hakimlere hakaret eden dil uzatan ifadelere tanık olduk. Buradan bu vesile ile Sayın Cumhurbaşkanımıza, yargıya ve görev yapan hakimlere dil uzatanları, ant içenleri, tehdit eden herkesi kınıyorum.

Türkiye'de kararlar beklendiği gibi çıkınca 'Ankara'da mahkemeler var hakimler var' veya karar beklentiye uygun çıkmayınca 'hakimler ve mahkemeler emir ve talimatla karar veriyor' diye mahkeme ve hakimleri suçlamak ya da kararları siyasi taraftarlığa göre değerlendirmek hukuk devletiyle bağdaşmayan bir uygulamaya olarak ortaya çıkıyor. Maalesef bugün pek çok siyasi, siyasi beklentilerine göre kararları değerlendiriyor. Dünkü olayda da görmüş olduk. Buradan herkesi hukuk devletinin asgari gereklerine saygı duymaya davet ediyorum. Hukuk naıl işleyecekse yasalarımızda bellidir.

Hatırlarsanız bu davayla ilgili karar aşamasına gelindiğinde Sayın Kılıçdaroğlu, bir tweet atmış ve mahkemeye nasıl karar verecekleri konusunda tabsiyede ve telkinde zınni olarak bulunmuş. Beklendiği gibi karar çıkmazsa da nasıl suçlayacağına dair de ifadeler yer alıyordu. Bunlar doğru bir şey değildir.

Türkiye, egemen ve bağımsız bir devlettir. Kimsenin Türkiye'nin iç işlerine karışmaya hakkı yoktur. Türk yargısı; bağımsız bir yargıdır. Türk milleti adına yargılama yapar ve karar verir. Ne ABD ne başka bir ülkenin Türkiye'nin yargılamasıyla ilgili söz söylemeye hakkı yoktur. ABD, kendi hukuk sistemine baksın. Almanya kendi hukuk sistemine baksın. Herkes kendi işine baksın. Türkiye'nin iç işlerine karışmak Amerika'ya da Almanya'ya da düşmez. Türk yargısı, dışarıdan bakanlara göre karar vermez. ABD, Almanya ve başka açıklama yapan ülkeleri Türkiye'nin iç işlerine müdahale ettikleri için kınıyorum. Bunlar kabul edilemez yaklaşımlardır.

ÖZGÜR ÖZEL'İN SÖZLERİNE YANIT

Herkes haddini bilmeli. Bu ülkenin Cumhurbaşkanına had bildirmeye kalkışanları biz çok gördük. Sayın Cumhurbaşkanımız kendisine nice parmak kaldıran herkesi aşa aşa buraya geldi. Cumhurbaşkanımızın mücadelesi milletiyle birlikte yapılan bir mücadeledir. Kimsenin Türkiye'nin Cumhurbaşkanına parmak sallamaya haddi ve hakkı yoktur.

Gezi Parkı davasının ardından CHP'li Özgür Özel ve Aykut Erdoğdu tehditler savurdu.

Türkiye'yi yangın yerine çevirmek isteyen vandalların kalkıştığı 'Gezi Parkı Olayları' davasında karar çıktı.

OSMAN KAVALA'YA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala'ya, TCK'nın 312/1 maddesi gereğince "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.

Mahkeme heyeti, sanığa verilen toplam ceza süresi ve infaz koşullarını dikkate alarak Kavala'nın bu suçtan hükümle beraber tutuklanmasına hükmetti.

Osman Kavala hakkında, TCK'nın 312/1 maddesinden ceza verildiğine vurgu yapan mahkeme heyeti, bu nedenle sanığın, "mala zarar verme", "Nitelikli mala zarar verme" tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma", "İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme", "Nitelikli yağma", "Nitelikli yaralama" suçlarından hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verdi.

Mahkeme heyeti, Kavala'nın "Siyasal ve askeri casusluk" suçundan her türlü şüpheden uzak, tam bir kanaat uyandıran kesin ve yeterli bir delil bulunmaması nedeniyle beraatine hükmederek bu suçtan tahliyesini kararlaştırdı.

DİĞER SANIKLAR

Tutuksuz sanıklar Ayşe Mücella Yapıcı, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Ali Hakan Altınay, Yiğit Ali Ekmekçi, Çiğdem Mater Utku ve Mine Özerden'e TCK'nın 312/1 maddesi gereğince ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme, sanıkların eylemlerinin "yardım" kapsamında kaldığına kanaat getirerek, 18'er yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Mahkeme heyeti, bu 7 sanığa verilen ceza miktarı ve üzerlerine atılı suçun niteliğini dikkate alıp adli kontrol tedbirlerinin bu aşamada yetersiz kalacağına kanaat getirerek, bu sanıkların tutuklanmasına karar verdi.

Heyet, firari sanıklar Henri Jack Berkey, Ayşe Pınar Alabora, Can Dündar, Gökçe Yılmaz, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, Mehmet Ali Alabora, Yiğit Aksakoğlu ve İnanç Ekmekçi'nin dosyalarını ayrılmasına karar verdi.

CHP'Lİ İSİMLER HADDİNİ AŞTI

Gezi Parkı davasında çıkan kararın ardından CHP'li isimler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve davanın hakimlerini hedef alarak tehditler savurdu.

BAŞKAN ERDOĞAN'A TEHDİT!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ifadeler kullandı.

"ERDOĞAN MAHKUM OLACAKTIR"

Özgür Özel, "Kavala özgürdür. Tarih önünde Recep Tayyip Erdoğan mahkum olacaktır, hesap verecektir. Ant olsun, ant olsun, ant olsun." şeklinde skandal ifadeler kullandı.

CHP'DEN HAKİM VE SAVCILARA TEHDİT: ÇOK YAKINDA HESAP SORACAĞIZ

'Ermeni soykırımı' skandalıyla tepki çeken CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da Gezi davası sonrası adliye önünde yaptığı açıklamada, hakim ve savcılara tehditler savurdu.

Tanrıkulu, "Çok yakında bu hakimlerin, savcıların hepsinden hesap soracağız" dedi.

"HESABINI SORMAYANIN YÜREĞİ KURUSUN"

CHP' İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu da "Gezi Davası… Yazamıyorum… Size hesabını sormayanın yüreği kurusun…" şeklinde tehdit içerikli bir paylaşım yaptı.

'SERT TEPKİ LAFLA OLMAZ'

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Halk TV sunucusu Şirin Payzin şu ifadeleri kullandı: "Hadi oradan .. Koştura koştura yine Ankara'ya gelip Ukrayna için sıraya dizildiniz.. Sert tepki lafla olmaz .. Bu karar 5 yargıcın kararı değil ..Tepki gösterebiliyorsan kaynağına göstereceksin."

METİN UCA'DAN SKANDAL İFADELER

Sosyal medya hesabından Nazi döneminden bir mahkeme fotoğrafı paylaşan Metin Uca, "Emirle, korkuyla karar veren Nazi dönemi yargıçlarının kendileri yargılanırken halleridir" ifadelerini kullandı.

TEHDİTLERE TEPKİ: BU, MİLLETİN HÜR İRADESİNE HAKARETTİR. BU, SUÇTUR.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun CHP'li isimlerin tehditlerine tepki gösterdi.

Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir hukuk devletidir. Demokratik hukuk devletinde halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz. Bu, milletin hür iradesine hakarettir. Bu, suçtur. Özlemini duyduğunuz vesayetçi sistem yok artık. Demokrasiyi içselleştirin" ifadelerini kaydetti.



KILIÇDAROĞLU EKSİK KALMADI!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi davası kararına ilişkin, "Bu kurgulanmış mahkemede Osman Kavala, beraat ettiği bir davadan müebbet hapse mahkum oldu. Dünyada böyle bir örnek yok. Böyle bir garabet yok. Ama bizim ülkemizde olur. Çünkü yargı bağımsız değil" diyerek küresel şebekenin oyunlarına alet oldu.