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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül 'İnsan Hakları Eylem Planı' hakkında konuştu

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül 'İnsan Hakları Eylem Planı' hakkında konuştu
03.03.2021 10:39
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül gündeme ve Başkan Erdoğan'ın dün açıklamış olduğu İnsan Hakları Eylem Planı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Adalet Bakanı Gül, İnsan Hakları Eylem Planı hakkında, "Toplumun her kesimiyle 1,5 yıldır bu çalışmalar yapıldı. Türkiye'de yaşayan kim olursa olsun hakkıyla doğmuştur, hakkıyla yaşayacaktır. Bu hakları geliştirmeye yönelik bir taahhüttür. Bu bir lütuf da değildir, bu bir görevdir. Bu hakları hatırlatan bir belge. AK Parti'nin sürekli ve kesintisiz sürdürdüğü reformların bir adımı. Daha çıkılacak birkaç merdiven var" dedi.


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