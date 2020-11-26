Açılışını Başkan Erdoğan yapmıştı: Tekirdağ Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 13 Kasım 2020 tarihinde açılışı yapılan Tekirdağ Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı. Başkan Erdoğan hastaneye İsmail Fehmi Cumalıoğlu'nun adının verildiğini duyurmuştu. A Haber muhabiri Mehmet Karataş bugün itibaiyle hasta kabulüne başlayan Türkiye'nin 17'inci şehir hastanesinden son durumu aktardı.

566 yatak kapasiteli Tekirdağ Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı.

İSMAİL FEHMİ CUMALIOĞLU TEKİRDAĞ ŞEHİR HASTANESİ

Akfen İnşaat tarafından yapımı gerçekleştirilen 566 yataklı şehir hastanesinde 124 poliklinik, 18 ameliyathane ve 102 yoğun bakım yatağı yer alıyor. Hastanede sağlık personeli haricinde 700 hizmet personeli istihdam edilecek.

159 bin metrekarelik inşaat alanına sahip hastanenin 297 araç kapasiteli açık otoparkı ve 1054 araç kapasiteli kapalı otoparkı bulunuyor.

Tekirdağ'ı sağlık alanında da çekim merkezi haline getirecek hastane, Bulgaristan ve Yunanistan'ı da içine alacak şekilde Trakya'nın en gelişmiş entegre sağlık tesisi olarak öne çıkıyor.

Hastanenin gelecekte sağlık turizminde de adından söz ettirmesi bekleniyor.

İsmail Fehmi Cumalıoğlu Tekirdağ Şehir Hastanesinin 566 yatağının 464'ü genel hastane yatak kapasitesine ayrıldı. İki odanın yanık birimi için ayrıldığı hastanede, 8 mahkum odası yer alıyor.

Hastane, son dönemde dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yoğun bakım yatak kapasitesi bakımından da öne çıkıyor. Hastanede yer alan 102 yoğun bakım yatağının 46'sı genel yoğun bakıma ayrılırken sağlık kuruluşunda 27 yenidoğan, 16 pediatrik, 5 kardiyovasküler cerrahi (KVC) ve 8 de koroner yoğun bakım yatağı bulunuyor.

Hastanenin ameliyathanelerinde bulunan "hasta hazırlık-ayılma alanları" mekanik olarak yoğun bakım odasına çevrilecek şekilde hazırlandı.

Tek kişilik yoğun bakım odaları, ihtiyaç halinde çift kişilik odaya dönüştürülebiliyor.

Hastanede tek kişilik 4 anne-bebek uyumu odası ile anne otelinde 14 özel yatak yer alıyor.

Hastanede kanser hastaları için tanı koyma aşamasında süreci hızlandırıp hayat kurtaran Pet-CT ünitesi ve Gamma kamera ünitesi bulunacak. Bununla birlikte 7 yataklı radyoaktif iyot tedavi ünitesi de hizmet verecek. Hastanede ayrıca kanser hastalarının tedavisi için radyasyon onkolojisi bölümünde en ileri teknolojiye sahip Lineer Accelerator cihazı da kullanılacak.

Türkiye'nin öncelikli deprem izolatörlü şehir hastanelerinden olacak dev tesiste, taşıyıcı kolonlarının her birine yerleştirilmiş 651 deprem izolatörü yer alıyor.

Akıllı bina konsepti ile inşa edilen İsmail Fehmi Cumalıoğlu Tekirdağ Şehir Hastanesinde, trijenerasyon ile tasarruflu ısıtma ve soğutma hayata geçirildi.

Hastane alanında 1 kilometrelik bisiklet yolu ve helikopter pisti bulunuyor. Hastanede ücretsiz vale servisi de mevcut.