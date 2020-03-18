Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 198 bini aştı. Peki, Koronavirüsle mücadele kapsamında hastanelerde hangi tedbirler alındı? Covid-19 hastalarına acil servislerde nasıl müdahale ediliyor? Hangi belirtilerde hastanelerin 'Acil servislerine' gitmeliyiz?Acil Tıp Uzmanı Prof. Dr. Başar Cander, merak edilen soruları A Haber canlı yayınında yanıtladı.
Acil servislerde 'korona' alarmı ! Hangi belirtilerde 'Acil'e gitmeliyiz? Uzman isim canlı yayında anlattı |Video18.03.2020 13:39
- Acil servislerde 'korona' alarmı ! Hangi belirtilerde 'Acil'e gitmeliyiz? Uzman isim canlı yayında anlattı |Video
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