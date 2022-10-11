Haberler Haber Videoları ABD'ye uçarken 'Mangır'ı harcadı! Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretinin son bombaları! TELE 1'in üstünü çizdi...

ABD'ye uçarken 'Mangır'ı harcadı! Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretinin son bombaları! TELE 1'in üstünü çizdi...

ABD'ye uçarken 'Mangır'ı harcadı! Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretinin son bombaları! TELE 1'in üstünü çizdi...
11.10.2022 17:11

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 9 Ekim'de başladığı ABD ziyaretini 13 Ekim tarihine kadar sürdürecek. Takvim.com.tr'nin daha önce 'Derinlerden Gelme Sesi' manşetiyle detaylarını duyurduğu ve Kılıçdaroğlu'nun 'icazet' için gitmesine rağmen bir fiyasko ile sonuçlanmasının muhtemel olduğunu aktardığı bu ziyarete ilişkin yeni bombalar ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretinde yanında götürdüğü gazeteciler kadar götürmedikleri de bir mesaj içeriyordu. Kemal Kılıçdaroğlu CHP tarafından fonlandığı bilinen ve Ekrem İmamoğlu ile yakın TELE 1'den kimseyi geziye davet etmediği ortaya çıktı. TELE 1 duruma tepki gösterirken gezinin bir fiyaskoya dönüştüğünü söyledi. TELE 1 Washington Temsilcisi Yılmaz Polat, CHP'nin bu tavrını eleştirirken, Kılıçdaroğlu'nun hiçbir siyasiden randevu alamadığına dikkat çekti. Bir bomba daha patlatan Polat, Kılıçdaroğlu'nun Eski ABD Başkanı Barack Obama'dan randevu istediğini ancak talebin karşılıksız kaldığını söyledi.

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