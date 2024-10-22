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ABDULLAH ÖCALAN TAHLİYE edilebilir mi? Bahçeli'nin bahsettiği ''UMUT HAKKI'' nedir?
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ABDULLAH ÖCALAN TAHLİYE edilebilir mi? Bahçeli'nin bahsettiği ''UMUT HAKKI'' nedir?

Giriş Tarihi: 22 Ekim 2024, 13:48 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2024, 13:48

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında yaptığı İmrali cezaevinde hapis yatan Abdullan Öcalan'a yönelik ''Umut hakkı'' açıklaması sonrası ABDULLAH ÖCALAN TAHLİYE edilebilir mi? ''Umut Hakkı nedir?'' sorusu akıllarda yer etti. Peki; Bebek katili Apo'nun iyi halden koşullu salıverilmesi mümkün mü? İşte İmralı cezaevinde yatan cani için umut hakkına dair detaylar.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. PKK'lı terörist elebaşı Abdullah Öcalan'a seslenen Bahçeli, örgütün silah bırakması durumunda "umut hakkı" kavramının doğabileceğini ifade etti. Açıklamaların ardından vatandaşlar "umut hakkı" üzerine araştırmalara başladı. Peki, umut hakkı nedir? Devlet Bahçeli'nin bahsettiği "umut hakkı" ne anlama geliyor? İşte habere ilişkin merak edilenler...

(Takvim Foto Arşiv)

UMUT HAKKI NEDİR?

Umut hakkı, hapis cezasına mahkum edilen kişi veya kişilerin, kanunla belirlenen sürelerde iyi halinden dolayı koşullu salıverilmesinin mümkün olup olmadığının değerlendirilmesine denir.

(Takvim Foto Arşiv)

UMUT HAKKI NE ANLAMA GELİYOR?

Umut hakkı, ömür boyu hapis cezasına karşılık mahpusun belli bir süreden sonra toplumla yeniden buluşmasını sağlamak için öne çıkan bir haktır. Öngörülebilir bir infaz biçimi getirerek, kişinin yeniden özgürlüğüne kavuşma umudunu korumasını sağlar.

(Takvim Foto Arşiv)

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ne demişti?

MHP Lideri Devlet Bahçeli "Türkiye Yüzyılı'nda terörü sıfırlamak amacına matuf ikinci hüküm cümlem şöyledir: Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM'de DEM Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lavedildiğini haykırsın. Bu dirayeti gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılmasının önü de ardına kadar açılsın." ifadelerini kullandı.

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