Abdullah Ağar A Haber ekranlarında 'Sofi Nurettin' kod adlı teröristle ilgili önemli bilgiler aktardı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından "Milletimle müjdeli bir haberi paylaşmak istiyorum" diyerek yaptığı açıklamada, Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen operasyonda PKK'nın sözde Suriye sorumlusu Sofi Nurettin'in etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Terörist Sofi Nurettin'in Suriye'de PKK'nın dizayn edilmesinde çok büyük bir rol üstlendiğini belirten Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, "Sadece bir terörist değil, PKK’nın bir numarası için ismi geçenlerden bir tanesiydi. Bu derece önemli bir terörist." ifadelerini kullandı. Haberin detayları...

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, PKK'nın Suriye sorumlusu Sofi Nurettin'le ilgili A Haber ekranlarında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ağar'ın açıklamaları:

"SURİYE'DEKİ PKK'NIN DİZAYN EDİLMESİNDE ÇOK BÜYÜK BİR ROL ÜSTLENDİ"

Şu ana kadar gerçekleştirilmiş en önemli etkisizleştirmelerin belkide en başındaki olay. Şimdi bu bir saha adamı aynı zamanda bir karar verici. Murat Karayılan, örgütün en üst seviyesinde gözüken sözde liderlerinden olmakla birlikte eylem alanlarında politik olarak yoklar. Sofi Nurettin ise hem teorik olarak var hem pratik olarak var. Bir saha terör elebaşısı aslında ve özellikle Suriye'deki PKK'nın dizayn edilmesinde çok büyük bir rol üstlendi.

"EYLEMLERİN PLANLANMASI, KURGULANMASI VE İCRA EDİLMESİNDE SON DERECE ÖNEMLİ BİR FİGÜRDÜ"

Teröristlerin büyük çoğunluğunun ona son derece bağlı oldukları onun sözde terör emir komutası altında hareket ettikleri, eylemlerin planlanması, kurgulanması ve icra edilmesinde son derece önemli bir figürdü. Şimdi etkisizleştirildi, örgüt üzerinde çok büyük bir etkisinin olacağını düşünüyorum.

Örgütün liderler kadrosunda böylesine ulaşılması son derece zor bir teröristin etkisiz hale getirilmesi de büyük bir yankıya sebebiyet verecek.

Bir saha lideri ve örgüt içerisinde çok büyük bir karşılığı var. Yani gelecekteki PKK'nın 1 numarası için ismi geçenlerden bir tanesiydi. Bu adama ulaşmak son derece zordu. Gerek Suriye'de gerekse Irak'ta sahada son derece etkiliydi. Sahanın imparatorlarından bir tanesiydi.

Özellikle Irak ve Suriye'de yapmış olduğumuz bütün harekatlarda bu adam karşımıza çıktı. Bu adamın yönettiği terör grupları Mehmetçik'imize karşı bir terör üretmeye çalıştılar.

Murat Karayılan'ın akıl hocasıydı. Bu adam hem akıl adamı hem eylem adamı. Bu anlamda son derece önemli. Murat Karayılan'dan Cemil Bayık'tan Duran Kalkan'dan daha değerli bana sorarsanız. Çok büyük bir terör putunu devirdiler.