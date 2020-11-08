SON DAKİKA HABERİ... ABD'de Donald Trump ile Joe Biden'ın yarıştığı 59. başkanlık seçiminde oy sayımında sona gelindi ve Biden ABD'nin yeni başkanı oldu. Joe Biden seçilmesinin ardından zafer konuşması yaptı.
ABD'nin yeni başkanı Joe Biden zafer konuşması yaptı
- ABD'nin yeni başkanı Joe Biden zafer konuşması yaptı
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