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ABD'nin yeni başkanı Joe Biden zafer konuşması yaptı

ABD'nin yeni başkanı Joe Biden zafer konuşması yaptı
08.11.2020 05:01

SON DAKİKA HABERİ... ABD'de Donald Trump ile Joe Biden'ın yarıştığı 59. başkanlık seçiminde oy sayımında sona gelindi ve Biden ABD'nin yeni başkanı oldu. Joe Biden seçilmesinin ardından zafer konuşması yaptı.


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